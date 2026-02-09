2024年、関東で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、東京と埼玉の2つの事件で実行役として起訴された男の裁判で、男に懲役14年の実刑判決が言い渡されました。森田梨公哉被告（26）は2024年、関東で相次いだ闇バイトによる強盗事件のうち、東京・国分寺市の強盗傷害事件と埼玉県所沢市の強盗致傷事件に実行役として関わったなどとして起訴されています。これまでの裁判で森田被告は起訴内容をすべて認めていて、検察側は懲役17