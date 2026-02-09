RB大宮アルディージャは9日、アメリカ・ミネイロ（ブラジル）に所属するMFカウアン・ディニースが完全移籍で加入することを発表した。背番号は『8』に決定した。2004年3月7日のカウアン・ディニースは現在21歳。チームの若返りを図る“レッドブルグループ”の方針に沿った若き才能で、“レッドブルグループ”として継続的に追いかけてきた選手の1人。ブラジル国内での移籍も噂されていたが、来日することが決定した。攻撃力