衆議院選挙が終わり、政治の流れが変化している今。私たちの生活にどんな変化が起きようとしているのか、今までの政治の流れや、政治の立ち位置などを考えつつ見つめなおそう！インフレの時代賃金・物価・金利のゆくえ■戦後日本政治史占領期から「ネオ55年体制」まで価格：1035円戦後日本政治史占領期から「ネオ55年体制」まで戦後日本政治史占領期から「ネオ55年体制」まで日本国憲法の枠組みの中にある戦後日本政治。自民