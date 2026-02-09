BOOK☆WALKERではウィンタースポーツを取り扱った作品がいろいろ読める！アニメ二期主題歌がHANAということでも話題の『メダリスト』や、『ゴールデンカムイ』の作者野田サトル先生の最新作『ドッグスレッド』、小川彌生先生の描く『キス＆ネバークライ』まで！今こそ漫画でウィンタースポーツに親しもう！キス＆ネバークライ■メダリスト価格：759円(2/21(土)23:59まで50％OFFの【380円】！)メダリストメダリスト人生ふたつ