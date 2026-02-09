石川県内は強い寒気の影響で、9日朝まで各地で雪が降りました。10日は気温が上がり、気象台ではなだれなどに注意を呼び掛けています。強い冬型の気圧配置により、8日夜から9日朝にかけて雪が強まった石川県内。9日午後5時現在の積雪量は、白山河内で57センチ、金沢で29センチとなっています。 金沢市内では住民が、9日朝も雪かきに追われていました。住民は：「峠は越したような気がするんですけど、毎日、天気予報の雪だるまマ