能登復興のシンボルとして開催を予定する能登駅伝について、石川県の馳知事は道路の復旧状況などを踏まえ、早くても2029年以降になるという見方を示しました。能登駅伝開催に向けてのワーキンググループでは現在、志賀町から能登半島の海岸沿いをたどり、七尾市へ至るコース案が示されています。その開催時期について9日、石川県の馳知事は道路の復旧状況などを踏まえ、最も早くて2029年3月以降を見込んでいると