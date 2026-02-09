【PlayStation Network：メンテナンス】 実施期間：2月10日11時～18時 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Network（PSN）のメンテナンスを2月10日11時より18時にかけて実施する。 PSNのメンテナンス情報がXのアカウント「Ask PlayStation JP」より事前に告知された。今回は約7時間にわたって実施される予定で、メンテナンス中はPS5やPS4など一部タイト