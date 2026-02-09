自民党の高市早苗首相と日本維新の会・吉村洋文代表は９日、衆院選後に初めてとなる党首・幹事長会談を国会内で行った。会談は１５分。高市首相と鈴木俊一幹事長、吉村氏と藤田文武共同代表、中司宏幹事長が出席した。終了後、吉村氏は会見を開き、高市首相との党首会談に「今回の選挙結果を受けて自民と維新の連立政権、これをしっかり強化し、そしてこれから継続してやっていこうという意識合わせをしました」と明かした。