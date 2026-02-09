【モデルプレス＝2026/02/09】日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」（Netflix）に出演したダイ（中井大）が、2月9日までに自身のInstagramを更新。恋人・シュン（中西瞬）との2ショットを公開した。【写真】男性同士恋リアカップル「最高にキュート」誕生日ケーキ持ったラブラブ2ショット◆ダイ＆シュン、仲睦まじい2ショット披露ダイは「お誕生日おめでとう」と26歳の誕生日を迎えたシュンを祝福。「そ