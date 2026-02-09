NCTのジェノとジェミンによる新ユニット「NCT JNJM」が、新曲『BOTH SIDES』で軽快なジレンマを描き出す。2月23日にリリースされるNCT JNJMの1stミニアルバム『BOTH SIDES』には、タイトル曲『BOTH SIDES』をはじめ、多彩な雰囲気の全6トラックが収録されている。【写真】ジェノ、“スーツ×メガネ”の最強スタイルタイトル曲『BOTH SIDES』は、洗練されたサウンドデザインと流れるようなドラムビートが印象的なHIPHOPダンスナンバ