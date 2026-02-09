ファミリーマートは、2026年2月10日から「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦!」を全国約16,400店で開催する。2月22日『ねこの日』に合わせ、ねこモチーフのデザート･パン･お菓子や日用品などオリジナル商品17種を発売する企画。2026年は、毎年好評の「mofusand」や「ヤマト運輸」とのコラボ商品のほか、猫専門イラストレーター「Coony(クーニー)」さん描き下ろしパッケージの商品など、計17種の商品を発売する。【すべての画像を見る】ねこ