Stray Kidsの“自身最大規模”ワールドツアーをスクリーンに収めた映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』が、世界のボックスオフィスで1位を獲得した。アメリカメディア『Deadline』によると、現地時間2月6日に公開された同作は、2月第1週の週末に世界61地域で総興行収入1910万ドルを記録し、グローバル・ボックスオフィスの首位に立った。【写真】ヒョンジン、“色気ダダ漏れ”のメガネ姿北米では公開初週末に1724館で上