2月8日に投開票された衆議院選挙。東海地方でも、自民が圧勝の結果になりました。東海3県25選挙区のうち、21議席を得ています。自民 三重4区 鈴木英敬氏：「高市政権の信任を問う選挙の中で、私自身が党のど真ん中で仕事をする、支える立場でありましたので。責任重大であると気を引き締めているところであります」自民 愛知5区 岡本康宏氏：「地域のため、国家のため、命がけで頑張っていく」中でも、中道の重鎮・岡田克也さ