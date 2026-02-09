ローソンは2月9日から、全国の店舗で人気企画「盛りすぎチャレンジ」第3週をスタートしている。第3週では、2月9日に「盛りすぎ！ミートソース」「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」「盛りすぎ！ふわもち生シフォン」の3品が登場。続く2月10日には、「盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当」など、計6品を発売する。「盛りすぎチャレンジ」は、具材や重量を約50％増量しながら、価格は据え置きという恒例の人気企