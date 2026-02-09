木村選手の金メダル獲得を喜ぶ両親ら倉敷翠松高校日本時間8日午前3時半 ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード・ビッグエア男子に出場した岡山市出身の木村葵来選手(21)が、今大会第1号となる金メダルを獲得。地元も歓喜に包まれました！ ビッグエアで、日本人初の金メダルを獲得した岡山市出身、木村葵来（きむら・きら）。その頂は幼いころから夢見る景色でした。 （岡山市出身／木村葵来 選