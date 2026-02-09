衆議院議員選挙は8日夜の開票の結果、山形県内3つの小選挙区でいずれも自民党の候補者が大差で当選を果たしました。一方で、非自民の前職2人は比例での復活もならず落選しました。県1区は開票の結果、自民党・新人の遠藤寛明さん（39）が次点の中道・前職、原田和広さんに5万7000票あまりの差をつけ、初当選を果たしました。自民・遠藤寛明氏（39）「感謝、感謝、感謝の言葉しかありません。皆さんの声を必ずや国政に届けなければ