衆議院選挙の結果について、高知県内各政党の反応です。■自民党県連 明神健夫幹事長「（当選した中谷氏と尾粼氏は）抜群の知名度と平素の市町村のいろんな課題を国政につなげる日頃の成果の結果だと思っている。（全国的に自民党が）こんなに圧勝とは思わなかったが、多数の横暴と言われないように謙虚で丁寧な政権運営を求めたい」■中道（立憲民主党県連）楠目慎一郎選挙対策委員長「党の中核を担ってきた党幹部が相次い