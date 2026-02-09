光城精工は、2月26日同社受注受付分より製品価格の一部改定を実施する。改定後の価格については、販売店を参照のこと。 「製品に採用している諸資材、原料の断続的な物価上昇に伴う他経費の高騰により、使用部材の単価アップが続いている。これまで自助努力ならびに購入取引先様との交渉により、製品単価や卸価格の維持に努めて参りましたが、現状維持は非常に厳しいものとなり、一部製品の価格の変更をさせていただくことにな