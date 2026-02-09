織田裕二（58）が9日、都内で行われた、WOWOWとLeminoで15日に放送・配信がスタートする、主演の連続ドラマ「北方謙三水滸伝」（日曜午後10時、全7話）ジャパンプレミアに登壇し、共演の反町隆史（52）ガッチリ握手。「これだけのスケール、移動距離、人数…人生初です。この熱を味わってください」と胸を張った。「北方謙三水滸伝」は、北方謙三氏（78）の原作を、約8カ月間をかけて日本全国17都府県、50カ所以上のロケ地をめ