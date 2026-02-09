札幌・ススキノで2023年に起きた男性殺害、頭部切断事件で、娘による死体遺棄などを手助けした罪に問われた医師田村修被告（62）の弁護人は9日、懲役1年、執行猶予3年とした札幌高裁判決を不服として上告したと明らかにした。