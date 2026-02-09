お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。これからやってみたいことを明かした。現在公開中の映画「禍禍女」（マガマガオンナ）で始めて監督を務めたゆりやん。MCの黒柳徹子（92）から「これからは空手をやってみたいと思ってるんですって？何で空手なの？」と聞かれと、「アクション映画に憧れてまして。アクション映画をやるなら私も何かやりたいなと思いまして。空