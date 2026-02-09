アイドルグループ、つばきファクトリーの福田真琳（21）が、5月中旬から6月上旬までの間、学業上の理由により活動を休止することになり9日、所属事務所が発表した。福田は現在大学に在籍中。「カリキュラムの一環として教育実習への参加が必須となっているため、当該期間は活動を休止させていただくこととなりました」と説明。期間中に予定されているコンサート2公演、イベントへの出演をはじめ、グループでの主な活動は見合わせる