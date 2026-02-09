図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は、4つの小さな正方形に1本の対角線が加わった形です。パッと見て数え終わった後、視点を「ミクロ」から「マクロ」へ切り替えて探してみるのが正解への近道ですよ。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：十字の線で分かれた小さなマスの中にある形と、正方形全体を大きく真っ二つに分けた形の