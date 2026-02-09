中国国家外貨管理局によると、中国の1月末時点の外貨準備高は3兆3991億ドルで、2025年12月末比で1．23％増の412億ドル増加した。1月は主要エコノミーの財政政策や金融政策、市場予想などの影響を受け、ドル指数が下落し、世界の主要金融資産価格は全体的に上昇した。為替レート換算や資産価格変動などの要因が相まって、1月の外貨準備高は増加した。中国経済は安定しながら成長し、発展の強靭性がさらに示されており、外貨準備高の