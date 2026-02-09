ウクライナのゼレンスキー大統領はこのほど、米国は今年夏までのロシア・ウクライナ紛争の終結を望んでいるが、ウクライナとロシアの間では領土など核心的な問題を巡り大きな隔たりがあると述べました。 これについて、中国社会科学院ロシア東欧中央アジア研究所の張弘研究員は、今年夏までにロシアとウクライナが停戦合意に達するのは相当難しいとの認識を示しました。（提供/CRI）