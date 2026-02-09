言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常的な風景から少し専門的な職業、そして懐かしの機械などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ころめ□□んえ□□ゃきこうか□□ヒント：船の進む方向を決める職業といえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いし正解は「いし」で