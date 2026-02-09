「3週間ほど前から違和感」気象予報士の森田正光(75)が網膜剥離手術を受けたことを報告、術後の姿を公開して話題を呼んでいる。「3週間ほど前から左目に違和感があり、先日、網膜剥離と診断されて本日手術でした。この歳になると病気を経験する度に、病気に詳しくなっていきます。災害も病気も早めの対策ですね。写真は手術前、手術後です」と、病室で撮った写真をXで紹介し、術後に左目を大きく覆った姿を公開した。術後の