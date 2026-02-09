パルマのフェデリコ・ケルビーニCEOは先日、日本代表GK鈴木彩艶の去就について、来シーズンも残留するかは分からないと述べた。夏のマーケットで移籍の可能性が騒がれることは想像にかたくない。周知のとおり、23歳の守護神は負傷で戦列を離脱中だ。その間、控えGKのエドアルド・コルビが台頭。復帰してからのポジション争いが注目される。とはいえ、GK大国イタリアに挑戦して１年目の昨シーズンから築いてきた評価は確かだ。