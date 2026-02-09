北海道・上川の東川町にある旭岳で、中国語を話す女性が遭難したとして、警察が捜索を行っています。東川町の旭岳で遭難したのは、中国語を話す女性です。2026年2月9日正午ごろ、女性から「視界不良で下山できない」という内容の110番通報がありました。通報からおよそ3時間後、警察の救助隊員が到着し、通報時の携帯電話の位置情報から「姿見の池」付近を捜索しましたが、女性の発見には至っていないということです。また、女性と