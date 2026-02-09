警察のヘリコプターから撮影された映像に捉えられていたのは、アメリカ・ニューヨークで起こった緊迫の救出劇でした。一面氷に覆われた海。そこにできた溝に男性3人が落ちてしまいました。隊員にしがみつく男性は溝から上がろうと足をバタバタさせますが、もがけばもがくほど氷が割れていきます。別の隊員が割れないよう腹ばいになって慎重に近づくと、1人目を救助。ヘリでつり上げられ、岸に運ばれます。そして2人目も救助。3人目