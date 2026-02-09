リニア中央新幹線の駅で唯一、未着工だった「山梨県駅」について、JR東海は3月11日に着工する方針を固めたことが分かりました。リニア中央新幹線の「山梨県駅」は、甲府市に建設される予定で、開業が予定されている東京から名古屋までの6つの駅の中で、唯一、工事が始まっていませんでした。JR東海は「山梨県駅」について、3月11日に着工する方針を固めたことがわかりました。JR東海によりますと、駅は高さ32メートルの4階建てで、