ハロー！プロジェクトは９日、公式サイトで現在活動中のグループ全楽曲を各サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスにて、解禁および世界同時配信すると発表した。１３日から。現在活動中のモーニング娘。’２６、アンジュルム、Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ、つばきファクトリー、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ、ＯＣＨＡＮＯＲＭＡ、ロージークロニクル及びハロプロ研修生の最新楽曲など全１３７８曲を解禁する。