衆院選での歴史的な自民党の圧勝劇から一夜、9日午後2時半過ぎにカメラの前に現れた高市首相ですが、笑顔はなく、伏し目がちに歩き、緊張した面持ちに見えました。“高市早苗が総理でいいのか”と有権者に問いかけ、自民と維新の与党過半数獲得を勝敗ラインとした高市氏。その結果は、過半数をはるかに超え、参院で否決された法案を衆院で再可決できる3分の2を上回る316議席を自民単独で獲得しました。高市首相は8日夜、「信任をい