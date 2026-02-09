大相撲の雷部屋への入門を表明した日体大のリ・ビル・クリストファー（右）と師匠の雷親方＝9日、東京都世田谷区昨秋の国民スポーツ大会の相撲成年個人で準優勝した日体大4年のリ・ビル・クリストファー（22）が9日、東京都世田谷区の日体大で記者会見し、大相撲の雷部屋への入門を発表した。幕下最下位格付け出しの資格を得ており、5月の夏場所で初土俵を踏む予定。「一日でも早く関取になれるように、日々の稽古を積み重ねてい