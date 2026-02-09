「関東地区選手権・Ｇ１」（９日、多摩川）尾上雅也（３１）＝埼玉・１１９期・Ａ１＝が２５年３月の平和島周年以来となるＧ１の予選突破を決めた。９日の４日目４Ｒでは４カドから３着を確保して「悪くないですね。足自体は変わらずで、全体的にいいと思う。◎は付くんじゃないかな」と手応えをつかんでいた。１０日の準優１２Ｒには３号艇で登場。「舟の返りは良くはなかったし、そこだけ求めてペラ調整をします。落ち着い