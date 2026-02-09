高市首相（自民党総裁）は９日、党本部で行った記者会見で、「補正予算が組まれることを前提とした予算編成と決別し、必要な予算は当初予算で措置する」との考えを示した。２０２７年度予算案の概算要求から本格的に取り組む方針も明らかにした。