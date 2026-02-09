歌手の美川憲一（79）が9日、自身のブログを更新。雪景色とのショットを公開した。美川は「昨日は東京でも雪が降ったわね〜トレーニング後に美川と雪で撮ったわよ〜」とつづり、雪の中での近影を投稿した。さらに「もうすっかり溶けてしまったけどまだ残っているところもあるみたいだから転ばないように気をつけるのよ〜」と注意を促した。この投稿にファンからは「美川さんも転ばないように、気をつけてくださいよ〜」「綺麗