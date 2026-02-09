フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。2月9日は、弁護士の三輪記子氏が“日本版DBS”の問題点について解説した。 三輪「今日のテーマは『日本版DBSって知っていますか？』です。DBSってなんの略かご存知ですか？」 武田「どういうものかわかっていますけど、何の略かと言われると分かりませんね」 三輪「これは、Disclosure and Barring Serviceの頭文