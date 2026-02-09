お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。2月9日の放送は、講談社から発売中の『仮放免の子どもたち「日本人ファースト」の標的』著者である東京新聞編集委員の池尾伸一氏をゲストに迎え、話を伺った。 大竹「今日は『仮放免の子どもたち』というご本を中心に池尾さんのお話を伺っていきた