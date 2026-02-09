◆プレミアリーグブライトン０―１クリスタルパレス（８日・アメリカンエクスプレス・スタジアム）クリスタルパレスの日本代表MF鎌田大地が８日、アウェーのブライトン戦で約２か月ぶりに復帰した。昨年１２月１４日のマンチェスターＣ戦で右太もも裏を痛めて以来の実戦で、後半３２分からプレーした。６月の北中米W杯１次リーグで、日本はオランダ、チュニジア、欧州予選プレーオフＢ組（スウェーデン、ウクライナ、ポーラ