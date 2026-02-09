アメリカの世界的バレエダンサー、ジュリアン・マッケイ（２８）が８日、東京・渋谷のＢｕｎｋａｍｕｒａオーチャードホールで「ジュリアン・マッケイ＆フレンズバレエ・ガラアート・オブ・ダンス」（協賛・ＭＯＲＲＩＳ）を開催。７日からの２日間で日本のファンを熱狂させた。同公演は、クラシックバレエ、コンテンポラリーダンス、日本の伝統芸能、映像、生演奏を融合させた多様性と進化を祝福する新しい形のステージだ