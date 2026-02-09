◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）米国がフィギュアスケート団体で日本に１点差上回り、史上初の２連覇を果たした舞台裏には、イリア・マリニンの大きな決断があったと米紙ＵＳＡトゥデー（電子版）が報じた。最終種目の男子フリー。最後から２番目で滑走したマリニンは、ミスがありながらも２００・０３点をたたき出し、最終滑走の佐藤駿（エームサービス・明