PMGグループは2026年2月6日、「医師が考える腸内環境と心身の健康・生産性の関係と未病対策への認識」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年1月22日〜23日、調査回答時に医師と回答したモニター1,003人を対象にインターネット形式で行われた。○腸内環境と心身の健康について「腸内環境と心身の健康には関係があると思うか」と尋ねると、「関係があると思う」(59.1%)と「どちらかといえば関係があると思う」(36.7%)を合わせ