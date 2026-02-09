歌舞伎俳優の中村鷹之資（たかのすけ、２６）が９日都内で、４月に開催される欧州公演「女方ができるまで」の取材会を行った。鷹之資にとって初めての海外公演で仏パリ、伊ローマ、独ケルンの３都市で上演。舞踊「藤娘」ともにパリでは「石橋（しゃっきょう）」も。豪快な毛振りを披露する。父で人間国宝だった中村富十郎さん（２０１１年没、享年８１）もアズマカブキを始め、海外公演に積極的だった。「父は僕が１１歳のと