高松西警察署 香川県綾川町に住む地方公務員の男（54）が性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は1月11日午後4時ごろ、綾川町の商業施設で動画撮影状態にした携帯電話を隠し入れた手提げバッグを、女子小学生2人のスカートの下に差し入れ、下着などを撮影しようとした疑いです。 被害関係者からの届け出で事件が発覚し、警察が防犯カメラの映像などを捜査し、逮捕しました。 警察の