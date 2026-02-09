衆院選で、自民と維新の与党対決となった福岡11区です。前回落選した自民の武田良太さん（57）が返り咲きを果たし、国政復帰となります。 ■自民・武田良太氏（2月8日）「1年3か月の間、どん底に落ちた武田良太をずっと支えていただき、背中を押していただき、今日まで一緒に走っていただきました。本当に感謝に堪えません。」福岡11区で8回目の当選を果たした自民の武田良太さんです。その道のりは、険しいものでした。 ■