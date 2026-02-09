東京時間17:49現在 香港ハンセン指数 27027.16（+467.21+1.76%） 中国上海総合指数 4123.09（+57.51+1.41%） 台湾加権指数 32404.62（+621.70+1.96%） 韓国総合株価指数 5298.04（+208.90+4.10%） 豪ＡＳＸ２００指数 8870.10（+161.27+1.85%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84001.44（+421.04+0.50%） 週明け９日のアジア株は総じて上昇。先週末の欧米市場でのハイテク株の上昇が支