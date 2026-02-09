ユーロ圏１０年債利回り格差仏６０、伊６１ｂｐ先週末の水準から小幅縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%） ドイツ2.857 フランス3.455（+60） イタリア3.469（+61） スペイン3.228（+37） オランダ2.927（+7） ギリシャ3.464（+61） ポルトガル3.218（+36） ベルギー3.385（+53） オーストリア3.157（+30） アイ