1月下旬から今月上旬までの間、静岡市清水区の自営業の男性の携帯電話に郵便局員や警察官を騙る男から電話があり、金500グラム、金額にして1400万円相当をだまし取られる事件がありました。警察によりますと1月下旬、静岡市清水区に住む80代の自営業の男性の携帯電話に郵便局員や警察官を騙る男から「フィリピンに金を送っていないか」。「犯罪をしていないことを証明するため1500万円分の金を購入してほしい」などと連絡があった