◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)スノーボード女子ビッグエアでは、村瀬心椛選手が安定したジャンプで予選2位通過をマーク。自身初の金メダル獲得へ大きな一歩になりました。3回のジャンプが実施された女子ビッグエア予選。高得点をマークした2本の合計点で競う中、村瀬選手は1本目から大技のフロントサイドトリプルコーク1260(横3回転半、縦3回転)を決め、86.25点